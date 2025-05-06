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Регион
6 мая, 05:53

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Татарстане объявлена тревога из-за возможной атаки дронов, сообщили в приложении МЧС России.

Жителей призвали сохранять бдительность в связи с введением режима «беспилотная угроза». Также в международных аэропортах Казани и Бегишево установлены ограничения из-за риска нападения беспилотников.

Украинские дроны были перехвачены над заводами в Новокуйбышевске
Украинские дроны были перехвачены над заводами в Новокуйбышевске

Напомним, что минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 105 украинских беспилотников. Десять дронов сбили над Пензенской областью, девять — над Калужской областью, шесть — над Белгородской областью. По два летательных аппарата ликвидировано над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Оксана Попова
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