В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

Жителей призвали сохранять бдительность в связи с введением режима «беспилотная угроза». Также в международных аэропортах Казани и Бегишево установлены ограничения из-за риска нападения беспилотников.

Напомним, что минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 105 украинских беспилотников. Десять дронов сбили над Пензенской областью, девять — над Калужской областью, шесть — над Белгородской областью. По два летательных аппарата ликвидировано над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.