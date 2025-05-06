ВСУ создают «линию дронов» для защиты от российского наступления

Для укрепления обороны и повышения боевой эффективности украинская армия разрабатывает проект «Линия дронов». Это, как сообщает «Украинская правда», делается с намерением остановить стремительное продвижение ВС РФ в зоне боевых действий.

По информации издания, в реализации проекта задействованы пять отдельных подразделений: «Птицы Мадяра», «Рарог», «Ахиллес», «Феникс» и К-2.

«Задача «линии дронов» — стать «второй линией» именно за более слабыми пехотными подразделениями и таким образом держать линию фронта», — рассказал сотрудник из команды проекта.

Цель проекта — создание многоуровневой системы поражения дронами, где каждая зона (5-10 км, 10-15 км, 15-20 км и 20-50 км) выполняет свою роль в атаке. Предполагается, что каждая зона будет иметь свои задачи, а разведывательные подразделения обеспечат наведение ударных беспилотников на цели. Основной упор делается на поражение противника в ближней зоне, до 5 км. Проект находится в активной фазе разработки.