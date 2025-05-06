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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 мая, 07:05

Стало известно, какая европейская страна поставляет ВСУ дроны «Баба-яга»

Военный ВС РФ Авангард: ВСУ используют БПЛА «Баба-яга» производства стран ЕС

Украинский дрон «Баба-яга». Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Украинский дрон «Баба-яга». Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Украинская армия использует в Херсонской области тяжёлые дроны-бомбардировщики «Баба-Яга», значительная часть которых произведена в Германии и других странах ЕС. Об этом сообщил военнослужащий из лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Авангард.

«На Херсонском направлении… очень много БПЛА, которые поставляются [киевскому режиму] из-за рубежа… Сколько у нас их было на изучении», — рассказал РИА «Новости» оператор.

Он уточнил, что большинство наклеек на «бабках-ёжках» — немецкого производства, но также встречаются и из других европейских стран.

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Российские военные сожгли украинскую «Ягу» на Южнодонецком направлении

А ранее Life.ru сообщал, что три украинских беспилотника были сбиты над предприятиями Новокуйбышевска в Самарской области. Напомним, всего за прошедшую ночь силы ПВО сбили над Россией 105 украинских БПЛА.

Мария Любицкая
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