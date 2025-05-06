Украинская армия использует в Херсонской области тяжёлые дроны-бомбардировщики «Баба-Яга», значительная часть которых произведена в Германии и других странах ЕС. Об этом сообщил военнослужащий из лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Авангард.

«На Херсонском направлении… очень много БПЛА, которые поставляются [киевскому режиму] из-за рубежа… Сколько у нас их было на изучении», — рассказал РИА «Новости» оператор.