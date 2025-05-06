Экс-депутат Госдумы Виктор Таланов найден мёртвым на улице в Петербурге

Депутат Госдумы самого первого созыва Виктор Таланов скончался у своего дома на улице Красного Курсанта в Петербурге — всего через пять дней после своего 74-летия.

По данным Mash на Мойке, Виктор Львович почувствовал себя плохо прямо на улице. К моменту прибытия реанимационной бригады он уже был мёртв. Известно, что в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

В начале 1990-х Таланов возглавлял петербургское отделение Демократической партии и занимал пост президента Северо-Западного центра политических технологий. Помимо политической деятельности, он был членом Общества психологов России и автором более 50 научных работ.