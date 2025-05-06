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6 мая, 07:17

Экс-депутат Госдумы Виктор Таланов найден мёртвым на улице в Петербурге

Обложка © Mash на Мойке

Обложка © Mash на Мойке

Депутат Госдумы самого первого созыва Виктор Таланов скончался у своего дома на улице Красного Курсанта в Петербурге — всего через пять дней после своего 74-летия.

По данным Mash на Мойке, Виктор Львович почувствовал себя плохо прямо на улице. К моменту прибытия реанимационной бригады он уже был мёртв. Известно, что в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

В начале 1990-х Таланов возглавлял петербургское отделение Демократической партии и занимал пост президента Северо-Западного центра политических технологий. Помимо политической деятельности, он был членом Общества психологов России и автором более 50 научных работ.

Депутат-участник СВО трагически скончался в 31 год
Депутат-участник СВО трагически скончался в 31 год

Ранее депутат Госдумы от Башкирии, первый заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев скончался на 74-м году жизни.

Марина Фещенко
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