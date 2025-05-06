«Дьявол не соблюдает законов»: Дугин объяснил, почему бесполезно договариваться с Западом

Философ Александр Дугин в эфире своей программы на радио Sputnik поделился, что его насторожили заявления российского президента Владимира Путина относительно возможного урегулирования ситуации вокруг Украины. По словам эксперта, несмотря на явную недоброжелательность со стороны коллективного Запада, глава государства продолжает демонстрировать открытость и готовность к диалогу.

«Несмотря на то, что мы воюем с Западом, мы до конца не понимаем, насколько чудовищна та цивилизация, до сих пор ей где-то доверяем. Дьявол не соблюдает никаких законов. Мы ни с кем и никогда на Западе не договоримся», — отметил философ.

Дугин считает, что вступать в переговоры с Западом преждевременно, пока Россия не добьётся своего. Он также полагает, что рассчитывать на быструю победу в противостоянии с Западом не стоит. По его мнению, надеяться на перемирие или заключение соглашения на данном этапе наивно – России ещё предстоит освободить значительные территории и вести борьбу с серьёзным противником.