«Большой вой»: Дугин раскрыл реакцию Запада на воюющих на стороне России военных КНДР

На Западе «начнётся вой» из-за солдат КНДР, которые вместе с Армией России приняли участие в освобождении Курской области от украинских оккупантов, уверен философ Александр Дугин. Тем не менее эксперт высоко оценил решение северокорейского лидера Ким Чен Ына послать военных на битву «за святое дело».

«Это большой прорыв в том, что Ким Чен Ын послал своих солдат воевать за святое дело. Я думаю, что вой будет большой на Западе», — отметил Дугин в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.