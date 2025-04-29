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Опубликовано 29 апреля 2025, 09:44

«Большой вой»: Дугин раскрыл реакцию Запада на воюющих на стороне России военных КНДР

Дугин: На Западе поднимется вой из-за сражающихся на стороне России солдат КНДР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

На Западе «начнётся вой» из-за солдат КНДР, которые вместе с Армией России приняли участие в освобождении Курской области от украинских оккупантов, уверен философ Александр Дугин. Тем не менее эксперт высоко оценил решение северокорейского лидера Ким Чен Ына послать военных на битву «за святое дело».

«Это большой прорыв в том, что Ким Чен Ын послал своих солдат воевать за святое дело. Я думаю, что вой будет большой на Западе», — отметил Дугин в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

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По словам философа, чем больше будет вой на Западе, «который с нами воюет и хочет убивать нас безнаказанно», тем выше шансы, что сотни тысяч добровольцев вольются в ряды ВС РФ. Они могут приехать из Азии, Африки, исламских стран, Индии и даже с самого Запада, полагает Дугин.

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Напомним, ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку бойцов «священной миссией», которая укрепит дружбу двух стран. В Госдуме отметили, что северокорейские военные проявили себя с лучшей стороны в боях под Курском.

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Борис Эльфанд
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