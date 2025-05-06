В этом году объём американской поддержки для Киева не уменьшился по сравнению с периодом президентства Джо Байдена, сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, в прошлом году Украина так и не получила до 60% техники, которая была обещана и одобрена при экс-лидере Белого дома.

Эксперт считает, что такая тактика со стороны США свидетельствует о нежелании допустить победу украинских властей на фронте, а также о стремлении как можно дольше затягивать конфликт. Американцы, наблюдая за тем, как украинская армия отступает, но не терпит полного краха, продолжают помогать ровно настолько, чтобы не истощать собственные ресурсы.

«За океаном видят: ВСУ отступают, но не бегут. Поэтому они продолжают делать так, чтобы не перенапрячься: мы поставляем оружие — вы воюйте, убивайте друг друга», — пояснил военный аналитик.