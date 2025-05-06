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6 мая, 08:10

Белый дом прекратил финансирование изучения вирусов, схожих с ковидом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volha_R

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volha_R

Федеральное финансирование исследований потенциально опасных вирусов с приобретёнными мутациями отныне прекращено, согласно указу американского президента Дональда Трампа. Это распространяется, в том числе на изучения штаммов, которые проводятся за границей — в Китае и Иране. О прекращении выделения средств из госбюджета стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте Белого дома.

Распоряжение Трампа призвано «защитить американских граждан от инцидентов в области биологической безопасности», включая те, что могли стать причиной пандемии CoViD-19.

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Напомним, что ранее администрация американского лидера заявила о наличии неоспоримых доказательств искусственного происхождения коронавируса. США обвинили в утечке опасного вируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Но ответ Китая не заставил себя долго ждать — спустя некоторое время Пекин опубликовал документы, в которых обвинил в начале пандемии CoViD-19 американскую сторону. По данным представителей Поднебесной, вирус появился в Штатах гораздо раньше, чем была зафиксирована вспышка в Ухане.

Ольга Сливченко
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