Федеральное финансирование исследований потенциально опасных вирусов с приобретёнными мутациями отныне прекращено, согласно указу американского президента Дональда Трампа. Это распространяется, в том числе на изучения штаммов, которые проводятся за границей — в Китае и Иране. О прекращении выделения средств из госбюджета стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте Белого дома.

Напомним, что ранее администрация американского лидера заявила о наличии неоспоримых доказательств искусственного происхождения коронавируса. США обвинили в утечке опасного вируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Но ответ Китая не заставил себя долго ждать — спустя некоторое время Пекин опубликовал документы, в которых обвинил в начале пандемии CoViD-19 американскую сторону. По данным представителей Поднебесной, вирус появился в Штатах гораздо раньше, чем была зафиксирована вспышка в Ухане.