Белый дом прекратил финансирование изучения вирусов, схожих с ковидом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volha_R
Федеральное финансирование исследований потенциально опасных вирусов с приобретёнными мутациями отныне прекращено, согласно указу американского президента Дональда Трампа. Это распространяется, в том числе на изучения штаммов, которые проводятся за границей — в Китае и Иране. О прекращении выделения средств из госбюджета стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте Белого дома.
Распоряжение Трампа призвано «защитить американских граждан от инцидентов в области биологической безопасности», включая те, что могли стать причиной пандемии CoViD-19.
Напомним, что ранее администрация американского лидера заявила о наличии неоспоримых доказательств искусственного происхождения коронавируса. США обвинили в утечке опасного вируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Но ответ Китая не заставил себя долго ждать — спустя некоторое время Пекин опубликовал документы, в которых обвинил в начале пандемии CoViD-19 американскую сторону. По данным представителей Поднебесной, вирус появился в Штатах гораздо раньше, чем была зафиксирована вспышка в Ухане.