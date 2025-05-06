«Создают видимость угрозы»: Политолог раскрыл цель ударов ВСУ по Москве перед Днём Победы

Политолог Марат Баширов считает, что атаки украинских беспилотников на Москву и другие российские регионы рассчитаны не только на создание напряжённости внутри страны, но и на осложнение международных дипломатических переговоров. По его мнению, подобные действия могут быть адресованы, в первую очередь, председателю КНР Си Цзиньпину.

«И тем не менее китайская делегация летит на 4 дня, а мы принимаем их на высшем уровне. А на председателя Си ориентируются и другие лидеры стран. Попробуй не прилететь, когда китайцы планируют такой грандиозный визит», — отметил Баширов в беседе с сайтом MK.ru.

По его мнению, украинские военные могут действовать с расчётом на создание видимости угрозы, чтобы мировые лидеры отказывались приезжать в РФ. В частности, политолог привёл в пример решение премьер-министра Индии Нарендры Моди не посещать Москву, объяснённое осложнением отношений с Пакистаном. Баширов, однако, считает, что это лишь предлог, а на самом деле подобные шаги используются, в том числе, для давления на Китай.