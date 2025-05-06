Минск настаивает на участии в утверждении финальных договорённостей по Украине

Белоруссия настаивает на учёте своих интересов в любых окончательных соглашениях по Украине. Об этом заявил первый замглавы МИД страны Сергей Лукашевич.

«Голос Беларуси обязательно должен звучать за столом переговоров, а финальные договорённости должны учитывать и интересы белорусской стороны. <...> Без полноценного участия нашей страны нельзя себе представить поддержание долгосрочного мира и безопасности в регионе», — сказал он в интервью бразильскому изданию O Mundo Diplomático.

Представитель внешнеполитического ведомства республики заверил, что Белоруссия не оставит попыток возобновить предметные переговоры и добиться компромиссных решений. В Минске с болью воспринимают конфликт между братскими народами, называя его «большой трагедией».