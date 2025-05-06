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Регион
6 мая, 08:58

Минск настаивает на участии в утверждении финальных договорённостей по Украине

Лукашевич: Интересы Белоруссии должны быть отражены в соглашении по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Белоруссия настаивает на учёте своих интересов в любых окончательных соглашениях по Украине. Об этом заявил первый замглавы МИД страны Сергей Лукашевич.

«Голос Беларуси обязательно должен звучать за столом переговоров, а финальные договорённости должны учитывать и интересы белорусской стороны. <...> Без полноценного участия нашей страны нельзя себе представить поддержание долгосрочного мира и безопасности в регионе», — сказал он в интервью бразильскому изданию O Mundo Diplomático.

Представитель внешнеполитического ведомства республики заверил, что Белоруссия не оставит попыток возобновить предметные переговоры и добиться компромиссных решений. В Минске с болью воспринимают конфликт между братскими народами, называя его «большой трагедией».

Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной установлен канал нотной переписки по консульским и правовым вопросам. Они проходят через посольства двух стран в Белоруссии.

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Наталья Демьянова
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