Опубликованное фото с изображением Владимира Зеленского на фоне горящего Кремля свидетельствуют о том, что глава киевского режима обладает нарциссическими чертами и комплексом Наполеона. Об этом в беседе с aif.ru сообщил врач-психиатр Василий Шуров.

Медик отметил, что люди, находящиеся у власти в Киеве, страдают определёнными личностными расстройствами, и добавил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак постоянно льстит бывшему комику и использует манипуляции, в том числе с помощью подобных изображений, подчеркивая его величие. По словам специалиста, это можно сравнить с аналогичными случаями в истории, в частности с Наполеоном.

«Есть картина, на которой стоит Наполеон, смотрящий на горящий Кремль. Но когда мы говорим о нём, то это действительно человек, который завоевал всю Европу, а на России, как говорится, поломался. А в случае с Зеленским Наполеоном изначально не пахло, кроме наполеоновских комплексов. Поэтому Ермак в нём это всё подыгрывает», — сказал собеседник издания.