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6 мая, 09:34

Шольц ушёл под песню Respect

В Германии с Шольцем попрощались под музыку The Beatles и Баха

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

В понедельник, 5 мая, прошла торжественная церемония прощания с бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем. По традиции, он самостоятельно выбрал три музыкальных произведения, которые для него исполнил оркестр бундесвера. Об этом сообщает телеканал ZDF.

«Шольц пожелал три произведения: «In my Life» группы The Beatles, отрывок из Второго Бранденбургского концерта Иоганна Себастьяна Баха и «Respect» Ареты Франклин», — уточнил телеканал.

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В прощальной речи Шольц пожелал лидеру ХДС и кандидату на должность канцлера ФРГ Фридриху Мерцу больших успехов и удачи во всех предстоящих вызовах. Однако Мерц выбыл из гонки после проигрыша в первом туре. Его поддержали 310 парламентариев, тогда как для победы требовалось не менее 316 голосов.

Алена Пенчугина
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