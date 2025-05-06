Шольц ушёл под песню Respect

В понедельник, 5 мая, прошла торжественная церемония прощания с бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем. По традиции, он самостоятельно выбрал три музыкальных произведения, которые для него исполнил оркестр бундесвера. Об этом сообщает телеканал ZDF.

В прощальной речи Шольц пожелал лидеру ХДС и кандидату на должность канцлера ФРГ Фридриху Мерцу больших успехов и удачи во всех предстоящих вызовах. Однако Мерц выбыл из гонки после проигрыша в первом туре. Его поддержали 310 парламентариев, тогда как для победы требовалось не менее 316 голосов.