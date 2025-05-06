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6 мая, 10:02

Россиянам объяснили, когда из банка могут позвонить реальные сотрудники

Адвокат Хаджиева: Из банка могут звонить для подтверждения заявки на кредит

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yusei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yusei

В последнее время мошенники настолько активно используют схему звонков от имени банков, что люди перестали доверять даже настоящим сотрудникам финансовых организаций. Однако, как пояснила адвокат Марьяна Хаджиева в интервью aif.ru, кредитные учреждения действительно иногда связываются с клиентами по телефону. Важно понимать, в каких случаях это может происходить.

Когда банк может позвонить клиенту

  1. Подтверждение заявки на кредит
    Если вы недавно подавали заявку на получение кредита, сотрудник банка может уточнить некоторые детали: подтвердить ваши данные, уточнить стаж работы, уровень дохода, наличие имущества или иждивенцев. Однако ни при каких обстоятельствах представитель банка не будет запрашивать конфиденциальную информацию — PIN-код, CVV-код карты или SMS-подтверждения.
  2. Напоминание о страховке
    При оформлении ипотеки или других долгосрочных кредитов банки часто требуют ежегодного страхования залогового имущества. В таком случае клиенту могут позвонить, чтобы напомнить о необходимости продлить полис.
  3. Предложение новых услуг
    Банки регулярно обновляют линейку своих продуктов, и сотрудники могут информировать клиентов о более выгодных условиях кредитования, рефинансировании, выпуске кредитных карт или открытии накопительных счетов.
  4. Проверка службой безопасности
    Если клиент оформляет кредит, служба безопасности банка может связаться с ним для дополнительной проверки. Например, уточнить, действительно ли он проживает по указанному адресу, не находится ли в статусе банкрота или не имеет ли судимостей.
  5. Подозрительные операции
    При попытке перевода крупной суммы (обычно от 100 000 рублей) банк может временно заблокировать операцию и позвонить клиенту для подтверждения легальности перевода. Но, как и в других случаях, сотрудник не станет запрашивать коды доступа или данные карты.

Как не стать жертвой обмана

Главное правило — никогда не сообщать посторонним лицам реквизиты карты, коды из SMS и другие конфиденциальные данные. Если звонок вызывает подозрения, лучше сразу завершить разговор и перезвонить в банк по официальному номеру, указанному на сайте или на оборотной стороне карты, подытожила адвокат.

Украинские аферисты работают по методичке с кучей ошибок
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Ранее сообщалось, что в Telegram мошенники активно предлагают схему создания «виртуальных карт», обещая своим жертвам удобство при оплате товаров и услуг за границей, а также доступ к зарубежным сервисам. Потенциальным жертвам обещают оперативное оформление без каких-либо проверок, просят только имя, номер телефона и иногда паспортные данные.

Александра Мышляева
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