Россиянам объяснили, когда из банка могут позвонить реальные сотрудники

В последнее время мошенники настолько активно используют схему звонков от имени банков, что люди перестали доверять даже настоящим сотрудникам финансовых организаций. Однако, как пояснила адвокат Марьяна Хаджиева в интервью aif.ru, кредитные учреждения действительно иногда связываются с клиентами по телефону. Важно понимать, в каких случаях это может происходить.

Когда банк может позвонить клиенту

Подтверждение заявки на кредит

Если вы недавно подавали заявку на получение кредита, сотрудник банка может уточнить некоторые детали: подтвердить ваши данные, уточнить стаж работы, уровень дохода, наличие имущества или иждивенцев. Однако ни при каких обстоятельствах представитель банка не будет запрашивать конфиденциальную информацию — PIN-код, CVV-код карты или SMS-подтверждения. Напоминание о страховке

При оформлении ипотеки или других долгосрочных кредитов банки часто требуют ежегодного страхования залогового имущества. В таком случае клиенту могут позвонить, чтобы напомнить о необходимости продлить полис. Предложение новых услуг

Банки регулярно обновляют линейку своих продуктов, и сотрудники могут информировать клиентов о более выгодных условиях кредитования, рефинансировании, выпуске кредитных карт или открытии накопительных счетов. Проверка службой безопасности

Если клиент оформляет кредит, служба безопасности банка может связаться с ним для дополнительной проверки. Например, уточнить, действительно ли он проживает по указанному адресу, не находится ли в статусе банкрота или не имеет ли судимостей. Подозрительные операции

При попытке перевода крупной суммы (обычно от 100 000 рублей) банк может временно заблокировать операцию и позвонить клиенту для подтверждения легальности перевода. Но, как и в других случаях, сотрудник не станет запрашивать коды доступа или данные карты.

Как не стать жертвой обмана

Главное правило — никогда не сообщать посторонним лицам реквизиты карты, коды из SMS и другие конфиденциальные данные. Если звонок вызывает подозрения, лучше сразу завершить разговор и перезвонить в банк по официальному номеру, указанному на сайте или на оборотной стороне карты, подытожила адвокат.