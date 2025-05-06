«Так было бы точнее»: Захарова заявила, что ЕС и Киев пытаются не омрачить, а «изгадить» Победу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза (ЕС) и Украина пытаются не просто омрачить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но «изгадить» его. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.