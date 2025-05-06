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Регион
6 мая, 09:52

«Так было бы точнее»: Захарова заявила, что ЕС и Киев пытаются не омрачить, а «изгадить» Победу

Захарова обвинила Европу и Украину в попытке «изгадить» 80-летие Победы

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза (ЕС) и Украина пытаются не просто омрачить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но «изгадить» его. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Изгадить — так было бы точнее», — написала дипломат.

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Напомним, что Киев на 9 Мая пригласили практически точный аналог гитлеровской коалиции, воевавшей против Советского союза в Великой Отечественной войне. Речь идёт о Германии, Финляндии, Норвегии, Испании, Голландии, Латвии, Бельгии, Дании, Эстонии, Хорватии, Албании, Румынии и Италии. Последние два государства были основными союзниками Третьего рейха.

Алена Пенчугина
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