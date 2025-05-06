Захарова распределила «роли» британских политиков в потенциальной войне с РФ

Король Великобритании Карл III, а также принцы Уильям и Гарри будут командовать подразделениями из дизайнеров и учёных, а экс-премьер министр страны Лиз Трасс прикроет тыл, сидя в танке. Таким ироничным видением подготовки Британии к войне с РФ поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

«Оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров, и, конечно, учёных. Лиз Трасс на танке, будет прикрывать свой тыл. [Бывший премьер-министр] Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьёт всех [бывший премьер-министр] Тереза Мэй танцем и байками про «новичок», — написала Захарова.