В Москве приступили к отключению отопления
Бирюков: В Москве приступили к отключению отопления
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Yuhlichek
Отопительный сезон в Москве завершается. Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, городские службы уже начали отключать отопление в зданиях.
«В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы», — отметил он.
В Москве планируется отключение отопления, которое затронет свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов. Как пояснил Бирюков, процесс будет организован следующим образом: в первую очередь отключат промышленные предприятия, затем административные и жилые здания, и в завершение — образовательные и медицинские учреждения.
Бирюков также отметил, что по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина уже начата подготовка к следующему отопительному сезону, в рамках которой будут проведены испытания теплосетей для выявления и ремонта проблемных участков.
А ранее Life.ru писал, что с середины мая в Москву вернётся тёплая погода. По словам метеоролога, с 12 мая столбики термометров пойдут верх, однако температура воздуха будет либо ниже нормы, либо около неё. Кроме того, синоптик рассказал, какая погода ожидается в Центральной России ко Дню Победы.