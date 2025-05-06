В Москве приступили к отключению отопления

В Москве планируется отключение отопления, которое затронет свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов. Как пояснил Бирюков, процесс будет организован следующим образом: в первую очередь отключат промышленные предприятия, затем административные и жилые здания, и в завершение — образовательные и медицинские учреждения.