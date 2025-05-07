Черри для офиса и мясистые для мангала: Россиянам назвали лучшие сорта томатов

На майских праздниках, помимо шашлыков, достойное место на праздничном столе занимают овощи. Куда без сочного помидора в салате или на гриле? Какие сорта выбрать для разных блюд, Life.ru рассказали в пресс-службе АПХ «ЭКО Культура».

Так, идеальным решением для лёгкого перекуса стали томаты черри: благодаря небольшому размеру плодов, сочности и питательным свойствам они удобны в дороге, на работе или после тренировок. Черри в стакане-шейкере удобно брать с собой, а упаковка позволяет мыть томаты прямо в ней.

В начале мая в российских соцсетях стал вирусным оригинальный рецепт соуса-маринада к шашлыку, где основным ингредиентом выступают черри. Интерес к томатам черри растёт не только в России, но и по всему миру – это подтверждает мониторинг, аналитические отчёты и маркетинговые исследования. Фото © Предоставлено АПХ «ЭКО Культура»

В России также набирает популярность коктейльный томат – плоды размером 30-45 мм с насыщенным вкусом и выраженным ароматом. Они отлично подходят как для быстрого перекуса, так и для приготовления свежих овощных салатов и лёгких закусок, особенно актуальных в сезон летних пикников.

А когда хочется сохранить летний вкус томатов надолго, можно использовать вяление. Обладатель звезды «Мишлен», шеф-повар ресторана KRASOTA в Дубае Владимир Мухин рекомендует именно коктейльные томаты для вяления. В процессе из них удаляется лишняя влага и вкус становится более насыщенным и сладким.

А для приготовления на мангале или гриле эксперты рекомендуют использовать мясистые сорта томатов с плотной кожицей – круглой или сливовидной формы.

Такие томаты хорошо держат форму при запекании, приобретают насыщенный, слегка карамелизированный вкус и становятся отличным дополнением к мясу или рыбе, в составе тёплых салатов с ароматом дымка и вкусом лета. Фото © Предоставлено АПХ «ЭКО Культура»

Кстати, согласно опросу, самое любимое блюдо трети россиян (31%) — это именно классический овощной салат со свежими томатами, огурцами и зеленью.