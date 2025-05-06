Поражение кандидата на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца при голосовании в немецком парламенте никак не скажется на позиции европейских политиков, занимающих антироссийскую позицию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что в Кремле не наблюдают каких-либо сдвигов в данном вопросе.

На вопрос о том, видят ли в Кремле в провальном результате Мерца сигнал, что политики, настроенные против России, не могут найти поддержку даже среди однопартийцев, Песков ответил отрицательно. Такой же ответ последовал на вопрос, может ли исход голосования в ФРГ заставить западные власти сменить русофобскую риторику.

«Не видим, не считаем», — ответил он.