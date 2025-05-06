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Регион
6 мая, 10:52

Песков: Поражение Мерца в Бундестаге не изменит антироссийскую позицию ЕС

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Поражение кандидата на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца при голосовании в немецком парламенте никак не скажется на позиции европейских политиков, занимающих антироссийскую позицию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что в Кремле не наблюдают каких-либо сдвигов в данном вопросе.

На вопрос о том, видят ли в Кремле в провальном результате Мерца сигнал, что политики, настроенные против России, не могут найти поддержку даже среди однопартийцев, Песков ответил отрицательно. Такой же ответ последовал на вопрос, может ли исход голосования в ФРГ заставить западные власти сменить русофобскую риторику.

«Не видим, не считаем», — ответил он.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские вооружённые силы прекратят ведение огня в дни празднования 9 Мая. Однако, он подчеркнул, что в случае нападений со стороны Украины на российские позиции или объекты, будут предприняты ответные меры.

Ольга Сливченко
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