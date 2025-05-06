Netflix выпустил первый тизер к третьему сезону «Игры в кальмара» и назвал дату премьеры

Культовый сериал «Игра в кальмара» завершится третьим сезоном, премьера которого намечена на 27 июня, объявил Netflix. Короткий тизер возвращает гнетущую атмосферу, сделавшую шоу мировым феноменом. Вместо привычной куклы или площадки зрителей встречает мрачная чёрная коробка, напоминающая гроб, где находится Сон Ки-хун (Игрок 456).

Сюжет продолжится сразу после финала второго сезона: Ки-хун, переживший предательство и потерю друга Джон-бэ (Игрок 390), намерен разрушить смертоносную систему. Его борьба осложняется — Фронтмен, скрываясь под маской Игрока 001, внедряется в ряды бунтарей. Яркий образ тизера — гигантская машина, выдающая красные и синие шары, символизирующие судьбу игроков и отсылающие к выбору карточек из первого сезона.