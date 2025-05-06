Силы ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ над тремя регионами
Силы ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ над тремя регионами. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 25 украинских беспилотников самолётного типа в трёх регионах, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 6 мая с 09:30 до 13:10 по московскому времени были уничтожены 15 дронов над Орловской областью, 7 — над Курской и 3 — над Брянской, эффективно предотвратив угрозу.
Напомним, минувшей ночью силы ПВО уничтожили над Россией 105 украинских беспилотников. Самые массированные атаки приняли на себя Брянская (32 БПЛА), Воронежская (22) и Московская (19) области. Один из уничтоженных дронов рухнул на жилой дом на Каширском шоссе, повредив витрину цветочного магазина и несколько окон.