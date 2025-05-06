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Регион
6 мая, 11:15

Силы ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ над тремя регионами

Силы ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ над тремя регионами. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Силы ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ над тремя регионами. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 25 украинских беспилотников самолётного типа в трёх регионах, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 6 мая с 09:30 до 13:10 по московскому времени были уничтожены 15 дронов над Орловской областью, 7 — над Курской и 3 — над Брянской, эффективно предотвратив угрозу.

Напомним, минувшей ночью силы ПВО уничтожили над Россией 105 украинских беспилотников. Самые массированные атаки приняли на себя Брянская (32 БПЛА), Воронежская (22) и Московская (19) области. Один из уничтоженных дронов рухнул на жилой дом на Каширском шоссе, повредив витрину цветочного магазина и несколько окон.

Песков высоко оценил российские силы ПВО после ночной атаки ВСУ
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Оксана Попова
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