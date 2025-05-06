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6 мая, 12:10

Россиянин 5 лет жил с гигантским «дьявольским рогом»

Врачи удалили рог жителю Набережных Челнов

Житель Набережных Челнов несколько лет жил с «дьявольским рогом» — роговой кератомой. К врачам он обратился, когда из-за нароста уже невозможно было спать.

Как рассказал 30-летний мужчина, «рог» начал расти на его голове в 2022 году и поначалу не беспокоил. Но боль, а также невозможность нормально спать всё же заставили пациента обратиться к врачам. Удалить «дьявольский рог» взялся сосудистый хирург горбольницы № 5 Набережных Челнов Рузиль Хурматуллин. По его словам, за 25 лет практики он видел такое впервые.

Врачи удалили рог жителю Набережных Челнов. Фото © SHOT

Врачи удалили рог жителю Набережных Челнов. Фото © SHOT

Хурматуллин рассказал SHOT, что обычно кератомы, которые в народе называют «дьявольскими рогами», не вырастают большими и не представляют особой опасности. Но в этом случае новообразование выросло до 11 сантиметров и могло переродиться в злокачественное.

Мужчине полностью удалили кератому и прижгли место, чтобы «рог» больше не вырастал.

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А ранее травматологи в Подмосковье прооперировали шестипалого ребёнка. Врачи удалили лишний палец на ноге двухлетнему мальчику, так как особенности строения стопы причиняли юному пациенту неудобства при ношении обуви.

Обложка ©

Шедеврум/Life.ru

Александра Вишнякова
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