Ко Дню Победы «Известия» выпустили копию исторического номера от 9 мая 1945-го

В преддверии 80-летия Победы «Известия» выпустили репринт исторического номера — точную копию легендарной газеты от 9 мая 1945 года. Более 200 тысяч экземпляров были переданы ветеранским и волонтёрским организациям России, а также военным и историческим музеям страны. Кроме того, уникальный номер получат участники Парада Победы в Москве.

«Известия» выпустили копию исторического номера. Фото © Предоставлено Life.ru

Репринт газеты также стал частью экспозиции в музейном вагоне «Поезда Победы», на историко-документальной выставке Государственного исторического музея — «Без права на забвение» и в Музее Победы. «Известия» вручили исторические номера победителям Всероссийского конкурса «Лучшая первичная организация ветеранов», гостям и участникам «Библионочи-2025» в Российской государственной библиотеке имени Ленина.

«Сегодня печатную газету редко увидишь в руках: все привыкли читать новости в электронном формате, с экрана смартфона. Репринтный тираж газеты «Известия» от 9 мая 1945 года мысленно возвращает нас в тот День Победы — самый счастливый и радостный день для всех граждан Советского Союза и освобождённой от нацизма Европы», — отметила начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова.

«Известия» выпустили копию исторического номера. Фото © Предоставлено Life.ru

Заведующий сектором «Библиотека» Музея Победы Елена Анохина выразила благодарность редакции за предоставленные копии выпуска газеты. По её словам, вместе с 80-й годовщиной Победы музей отмечает 30-летие со дня своего открытия.

«Волонтёры Победы в Москве уже поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Добровольцы вручают Героям репринт газеты 1945 года, созданный командой МИЦ «Известия». Этот жест вызывает у ветеранов искреннюю благодарность, ведь газета напоминает о Великой Победе и подвиге, который они совершили. Наша цель — сохранить историческую память, и приятно осознавать, что вместе с партнёрами мы усиливаем наши возможности с каждым годом всё больше и больше!» — поделилась руководитель Московского регионального отделения Движения «Волонтёры Победы» Виктория Лотарева.

На страницах выпуска издания — первые официальные сообщения о капитуляции Германии, приказы Верховного Главнокомандующего, поздравления советскому народу и фотография из Берлина. Этот номер — живой документ эпохи, позволяющий почувствовать тот самый день. На первой полосе опубликован текст Акта о безоговорочной капитуляции Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. На других страницах собраны материалы, связанные с этим великим днём и тем, как его встретили в Москве и других городах страны и мира.

Несмотря на боевые действия, «Известия» продолжали работать всю войну и выходили 5–6 раз в неделю. Фронтовые репортёры внесли неоценимый вклад в Победу советского народа.