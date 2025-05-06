Всё согласно Конституции: Шольц останется на посту канцлера ФРГ до выбора преемника

В связи с тем, что Бундестаг не смог избрать нового канцлера в ходе первого голосования, Олаф Шольц, согласно Конституции Германии, обязан продолжить выполнять функции главы правительства на временной основе. Это положение действует, несмотря на то, что официально он уже сложил полномочия. Об этом сообщает издание Spiegel.

Сегодня Шольц сказал свою прощальную речь и покинул пост, пожелав лидеру ХДС и кандидату на должность канцлера ФРГ Фридриху Мерцу больших успехов в его деятельности. Но Мерц так и не стал преемником Шольца: после проигрыша в первом же туре Мерц решил выйти из гонки.