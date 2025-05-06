«Что в этом плохого?»: Тотти ответил на критику в свой адрес после визита в Россию
Футболист Тотти не видит ничего плохого в посещении спортивного события в РФ
Легенда итальянского футбола Франческо Тотти. Обложка © ТАСС / Imago/Insidefoto
Легенда итальянского футбола Франческо Тотти публично отреагировал на критику после поездки в Россию. 48-летний спортсмен считает, что ничего плохого он не совершал, так как отправился на спортивное мероприятие.
Недавно Тотти стал гостем на итальянском ток-шоу Che tempo che fa, где экс-нападающий «Ромы» и ответил на волнующий многих вопрос.
«Я отправился туда, потому что меня пригласили. Это было спортивное мероприятия, я побывал на нём. А что в этом плохого? Почему нет?» — ответил спортсмен.
Напомним, что в апреле бывший форвард «Ромы» и сборной Италии совершил поездку в Москву, чтобы принять участие в Премии РБ. Церемония состоялась 8 апреля в комплексе Дворца гимнастики Ирины Винер. Цель события, по задумке организаторов, заключалась в консолидации лидеров спортивного бизнеса, медиа и выявлении лучших представителей спортивно-букмекерской ниши.
Но после возвращения футболиста на родину, на него обрушился шквал критики. Италия буквально обезумела после известия о том, что их легендарный спортсмен всё же отправился в Москву после предупреждений и просьб не делать этого. Более того, Тотти обвинили в пророссийской пропаганде.