«Что в этом плохого?»: Тотти ответил на критику в свой адрес после визита в Россию

Легенда итальянского футбола Франческо Тотти публично отреагировал на критику после поездки в Россию. 48-летний спортсмен считает, что ничего плохого он не совершал, так как отправился на спортивное мероприятие.

Недавно Тотти стал гостем на итальянском ток-шоу Che tempo che fa, где экс-нападающий «Ромы» и ответил на волнующий многих вопрос.

«Я отправился туда, потому что меня пригласили. Это было спортивное мероприятия, я побывал на нём. А что в этом плохого? Почему нет?» — ответил спортсмен.

Напомним, что в апреле бывший форвард «Ромы» и сборной Италии совершил поездку в Москву, чтобы принять участие в Премии РБ. Церемония состоялась 8 апреля в комплексе Дворца гимнастики Ирины Винер. Цель события, по задумке организаторов, заключалась в консолидации лидеров спортивного бизнеса, медиа и выявлении лучших представителей спортивно-букмекерской ниши.