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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 мая, 12:31

В Дагестане сообщили о гибели на СВО командира дивизии ВДВ полковника Шихабидова

Абдулазиз Шихабидов. Обложка © Telegram / Сергей Меликов

Абдулазиз Шихабидов. Обложка © Telegram / Сергей Меликов

В средней школе №2 города Каспийска (Дагестан) почтили память полковника Абдулазиза Шихабидова, командира 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила школа на своей странице в соцсети «Одноклассники», однако позже публикация была удалена.

В память о герое в школе провели урок мужества. Ученикам представили портрет полковника на интерактивной доске, а педагог зачитала обращение министра образования Дагестана Яхьи Бучаева, посвящённое Шихабидову. Занятие завершилось минутой молчания.

Глава республики Сергей Меликов в своём телеграм-канале писал, что Шихабидов возглавил дивизию всего два месяца назад, в марте 2025 года. Подробности гибели военнослужащего не разглашаются.

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Оксана Попова
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