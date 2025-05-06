В Дагестане сообщили о гибели на СВО командира дивизии ВДВ полковника Шихабидова

В средней школе №2 города Каспийска (Дагестан) почтили память полковника Абдулазиза Шихабидова, командира 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила школа на своей странице в соцсети «Одноклассники», однако позже публикация была удалена.

В память о герое в школе провели урок мужества. Ученикам представили портрет полковника на интерактивной доске, а педагог зачитала обращение министра образования Дагестана Яхьи Бучаева, посвящённое Шихабидову. Занятие завершилось минутой молчания.

Глава республики Сергей Меликов в своём телеграм-канале писал, что Шихабидов возглавил дивизию всего два месяца назад, в марте 2025 года. Подробности гибели военнослужащего не разглашаются.