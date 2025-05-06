В Сети завирусилось видео с президентом Сирии на баскетбольной площадке

В Сети завирусилось видео, где президент Сирии Ахмед аш-Шараа и министр иностранных дел Асад аш-Шайбани играют в баскетбол в Дамаске. Об этом сообщает Israel Hayom.

Игра в баскетбол президента Сирии и главы МИД. Видео © Х / Levant_24_

Президент и дипломат были запечатлены на видео, играющими в баскетбол в деловых костюмах. Как пишет издание, аш-Шараа сделал чистый трёхочковый бросок, «демонстрируя неожиданные спортивные навыки».

Видеоролик быстро распространился в арабских социальных сетях, вызвав неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи были впечатлены меткостью сирийского лидера, в то время как другие предположили, что это спланированная акция по улучшению его общественного имиджа.