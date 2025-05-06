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6 мая, 13:06

В Сети завирусилось видео с президентом Сирии на баскетбольной площадке

IH: Президент и глава МИД Сирии поиграли в баскетбол в Дамаске

В Сети завирусилось видео, где президент Сирии Ахмед аш-Шараа и министр иностранных дел Асад аш-Шайбани играют в баскетбол в Дамаске. Об этом сообщает Israel Hayom.

Игра в баскетбол президента Сирии и главы МИД. Видео © Х / Levant_24_

Президент и дипломат были запечатлены на видео, играющими в баскетбол в деловых костюмах. Как пишет издание, аш-Шараа сделал чистый трёхочковый бросок, «демонстрируя неожиданные спортивные навыки».

Видеоролик быстро распространился в арабских социальных сетях, вызвав неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи были впечатлены меткостью сирийского лидера, в то время как другие предположили, что это спланированная акция по улучшению его общественного имиджа.

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Ранее израильские ВВС нанесли удар по городу Хараста, расположенному на окраине Дамаска, в результате чего погиб один мирный житель. Журналисты говорят, что эти авиарейды стали самыми масштабными в истории Сирии.

Обложка ©

Х / Levant_24_

Алиса Хуссаин
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