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Регион
6 мая, 13:07

В Самаре задержали музыканта, жестоко избившего подростка-велосипедиста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В Самаре полиция задержала 50-летнего преподавателя игры на гитаре Леонида, который напал на подростка-велосипедиста прямо на дороге, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, музыканту вменяют статью о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), что может привести к наказанию до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Самаре на набережной между подростком-велосипедистом и взрослым мужчиной разгорелся конфликт, переросший в драку с серьёзными последствиями. 13-летний школьник, катаясь по велодорожке, задел рулём 50-летнего музыканта, известного под псевдонимом ТиграБой. После столкновения подросток грубо выругался в адрес мужчины, а тот психанул и ударил одетого в защитный шлем парня.

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Оксана Попова
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