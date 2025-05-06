В Самаре задержали музыканта, жестоко избившего подростка-велосипедиста

В Самаре полиция задержала 50-летнего преподавателя игры на гитаре Леонида, который напал на подростка-велосипедиста прямо на дороге, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, музыканту вменяют статью о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), что может привести к наказанию до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Самаре на набережной между подростком-велосипедистом и взрослым мужчиной разгорелся конфликт, переросший в драку с серьёзными последствиями. 13-летний школьник, катаясь по велодорожке, задел рулём 50-летнего музыканта, известного под псевдонимом ТиграБой. После столкновения подросток грубо выругался в адрес мужчины, а тот психанул и ударил одетого в защитный шлем парня.