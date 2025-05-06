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Регион
6 мая, 13:17

Стало известно об присутствии на параде Победы в Москве ветеранов из США и Израиля

Ушаков: Ветераны из США и Израиля будут присутствовать на параде Победы 9 Мая

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Ветераны Великой Отечественной войны из США и Израиля примут участие в параде, посвящённом 80-летию Победы. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами во вторник, 6 мая.

«Хочу особо отметить, что на параде будут присутствовать ветераны из нескольких иностранных государств, в том числе из Израиля и Соединённых Штатов», — подчеркнул он.

Главы каких стран приедут в Москву на Парад Победы
Главы каких стран приедут в Москву на Парад Победы

Ранее сообщалось, что среди участников парада в Москве по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне может присутствовать высокопоставленный представитель администрации США.

Марина Фещенко
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