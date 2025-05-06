Стало известно об присутствии на параде Победы в Москве ветеранов из США и Израиля

Ветераны Великой Отечественной войны из США и Израиля примут участие в параде, посвящённом 80-летию Победы. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами во вторник, 6 мая.

«Хочу особо отметить, что на параде будут присутствовать ветераны из нескольких иностранных государств, в том числе из Израиля и Соединённых Штатов», — подчеркнул он.