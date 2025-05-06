Стало известно об присутствии на параде Победы в Москве ветеранов из США и Израиля
Ушаков: Ветераны из США и Израиля будут присутствовать на параде Победы 9 Мая
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Ветераны Великой Отечественной войны из США и Израиля примут участие в параде, посвящённом 80-летию Победы. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами во вторник, 6 мая.
«Хочу особо отметить, что на параде будут присутствовать ветераны из нескольких иностранных государств, в том числе из Израиля и Соединённых Штатов», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что среди участников парада в Москве по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне может присутствовать высокопоставленный представитель администрации США.