«Смысл в пропаганде»: В Госдуме поддержали запрет на проведение фестиваля вейпов
Депутат Госдумы Дрожжина выступила против проведения фестиваля парения вейпов
В Госдуме поддержали запрет на проведение фестиваля вейпов. Обложка © Life.ru / «Шедеврум»
В Госдуме одобрили запрет на проведение мероприятий, пропагандирующих вейпинг. Как сообщила Life.ru член Комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина, здоровье, особенно молодёжи, должно быть приоритетом.
Я вообще против и вейпов в целом, и таких мероприятий, где смыслом становится их пропаганда и наносится вред здоровью. Мы на законодательном уровне рассматриваем и принимаем различные меры по борьбе с этой проблемой.
По её словам, также важно обеспечить и соблюдение мер, принятых для борьбы с этой проблемой. Дрожжина отметила, что подобные мероприятия должны строго соответствовать закону, включая проверку документов, ограничение доступа для несовершеннолетних и отсутствие пропаганды вредных привычек.
Она также поддержала усиление контроля и ответственности организаторов, чтобы обеспечить безопасность и осознанность на таких событиях.
На проведение фестиваля вейпинга Vape Club Show 2025 ранее обратили внимание и общественники. Так, центр «Сорок сороков» инициировал обращение в прокуратуры Москвы и Новосибирска с требованием запретить это мероприятие. В заявлении указано, что данное мероприятие нарушает статью 14.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, запрещающую пропаганду никотинсодержащей продукции.