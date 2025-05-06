День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 13:41

«Смысл в пропаганде»: В Госдуме поддержали запрет на проведение фестиваля вейпов

Депутат Госдумы Дрожжина выступила против проведения фестиваля парения вейпов

В Госдуме поддержали запрет на проведение фестиваля вейпов. Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

В Госдуме поддержали запрет на проведение фестиваля вейпов. Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

В Госдуме одобрили запрет на проведение мероприятий, пропагандирующих вейпинг. Как сообщила Life.ru член Комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина, здоровье, особенно молодёжи, должно быть приоритетом.

Я вообще против и вейпов в целом, и таких мероприятий, где смыслом становится их пропаганда и наносится вред здоровью. Мы на законодательном уровне рассматриваем и принимаем различные меры по борьбе с этой проблемой.

Юлия Дрожжина

Депутат Госдумы

Я вообще против и вейпов в целом, и таких мероприятий, где смыслом становится их пропаганда и наносится вред здоровью. Мы на законодательном уровне рассматриваем и принимаем различные меры по борьбе с этой проблемой.
Я вообще против и вейпов в целом, и таких мероприятий, где смыслом становится их пропаганда и наносится вред здоровью. Мы на законодательном уровне рассматриваем и принимаем различные меры по борьбе с этой проблемой.

По её словам, также важно обеспечить и соблюдение мер, принятых для борьбы с этой проблемой. Дрожжина отметила, что подобные мероприятия должны строго соответствовать закону, включая проверку документов, ограничение доступа для несовершеннолетних и отсутствие пропаганды вредных привычек.

Она также поддержала усиление контроля и ответственности организаторов, чтобы обеспечить безопасность и осознанность на таких событиях.

«Оружие геноцида»: В российском регионе запретят продажу вейпов после введения «сухого закона»
«Оружие геноцида»: В российском регионе запретят продажу вейпов после введения «сухого закона»

На проведение фестиваля вейпинга Vape Club Show 2025 ранее обратили внимание и общественники. Так, центр «Сорок сороков» инициировал обращение в прокуратуры Москвы и Новосибирска с требованием запретить это мероприятие. В заявлении указано, что данное мероприятие нарушает статью 14.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, запрещающую пропаганду никотинсодержащей продукции.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar