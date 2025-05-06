«Смысл в пропаганде»: В Госдуме поддержали запрет на проведение фестиваля вейпов

В Госдуме одобрили запрет на проведение мероприятий, пропагандирующих вейпинг. Как сообщила Life.ru член Комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина, здоровье, особенно молодёжи, должно быть приоритетом.

Я вообще против и вейпов в целом, и таких мероприятий, где смыслом становится их пропаганда и наносится вред здоровью. Мы на законодательном уровне рассматриваем и принимаем различные меры по борьбе с этой проблемой. Юлия Дрожжина Депутат Госдумы

По её словам, также важно обеспечить и соблюдение мер, принятых для борьбы с этой проблемой. Дрожжина отметила, что подобные мероприятия должны строго соответствовать закону, включая проверку документов, ограничение доступа для несовершеннолетних и отсутствие пропаганды вредных привычек.

Она также поддержала усиление контроля и ответственности организаторов, чтобы обеспечить безопасность и осознанность на таких событиях.