Собянин поздравил московских призывников с 9 Мая и пожелал хорошей службы

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Единый пункт призыва на улице Яблочкова, где встретился с молодыми призывниками, отправляющимися на военную службу. Он отметил, что ребята уходят служить в знаковые для страны дни и выразил уверенность, что их служба будет проходить «под героическим знаком». По словам Собянина, призывники — крепкие, целеустремлённые молодые люди, которым он пожелал удачи и крепкого здоровья.

Посл визита мэр рассказал в своём блоге о развитии инфраструктуры военного призыва в столице. Единый пункт на Яблочкова способен принимать до 2,5 тысячи человек в сутки и построен по принципу аналогичного пункта отбора на контрактную службу, расположенного на той же территории. Благодаря цифровизации воинского учёта эффективность работы призывных комиссий значительно выросла — вместо 146 отдельных комиссий в районах теперь действует единая муниципальная призывная комиссия Москвы.

Кроме того, Собянин сообщил, что в июне завершится строительство нового 11-этажного здания Военного комиссариата. В нём будут располагаться зоны комфортного обслуживания посетителей по принципу МФЦ, кабинеты медосмотра, рабочие и приёмные помещения, архивы, конференц-зал, актовый зал, а также спортивные и тренажёрные залы.