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6 мая, 14:34

«У вас нет души»: Экс-участницу «Дома-2» Устиненко разлучили с маленькой дочерью в самолёте

Экс-жена Гобозова обвинила авиакомпанию «Победа» в вымогательстве

Алиана Устиненко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aliana1001

Алиана Устиненко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aliana1001

Бывшая участница «Дома-2» и экс-супруга Александра Гобозова обвинила авиакомпанию «Победа» в вымогательстве. По словам Алианы Устиненко, её специально рассадили с двухлетним ребёнком, чтобы заставить выкупить конкретное место. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Устиненко обвинила авиакомпанию в вымогательстве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aliana1001

«Я так понимаю, что у вас нет души. Вы нарушили правила перевозки, так как маму и ребёнка разъединять нельзя», — пожаловалась блогер.

В ночь на понедельник Устиненко вместе с семьёй летела из Сочи в Москву. На стойке регистрации ей и дочери якобы специально дали билеты в разных местах. В салоне кресло рядом с ребёнком было свободным, и девушка его заняла.

Бортпроводники во время всего полёта требовали, чтобы блогер пересела и даже угрожали, что пилот начнёт кричать её имя по громкой связи. По прибытии семья вызвала полицию. Когда сотрудники поднялись на борт, они, по словам экс-участницы «Дома-2», встали на её сторону. Будет ли Устиненко обращаться с жалобами в связи с инцидентом, она ещё не решила.

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Тем временем бывший супруг Алианы, Александр Гобозов, досрочно вышел на свободу после полутора лет заключения за разбой. История экс-участника «Дом-2» началась с конфликта, который разгорелся после встречи с девушкой легкого поведения. По словам Устиненко, он отказался платить за услуги, что привело к драке с сопровождающим девушку мужчиной. Нынешняя жена Светлана Князева уверена в невиновности Александра и считает, что его вынудили на агрессивные действия.

Алена Пенчугина
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