День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 14:38

«Повод для напоминания»: Миронов объяснил своё желание разместить Киев и Одессу на рублёвых купюрах

Миронов: Купюры с Киевом и Одессой напомнят украинцам об истории братских народов

Сергей Миронов. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Сергей Миронов. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Сергей Миронов, депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду», объяснил в беседе с «Постньюс» своё желание украсить новые российские банкноты изображениями городов-героев, включая Одессу и Киев. Политик считает, что именно это поможет сблизить граждан РФ и Украины.

«[Купюры с изображением украинских городов] могут стать поводом для напоминания братскому народу, что у нас общая многовековая история», — заявил Миронов.

Он также подчёркивает, что предложение о выпуске купюр с изображением Киева и Одессы не является временной мерой или символическим жестом. Он настаивает на постоянном обращении этих купюр.

В Госдуме допустили индексацию страховых пенсий в 2026 году
В Госдуме допустили индексацию страховых пенсий в 2026 году

Напомним, Сергей Миронов предложил Эльвире Набиуллиной, главе Центробанка, разместить на новых банкнотах изображения Одессы и Киева. По его мнению, это подчеркнёт единство страны, сохранит историческую память, а также увековечит подвиг этих городов.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Сергей Миронов
  • Госдума
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar