Сергей Миронов, депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду», объяснил в беседе с «Постньюс» своё желание украсить новые российские банкноты изображениями городов-героев, включая Одессу и Киев. Политик считает, что именно это поможет сблизить граждан РФ и Украины.

«[Купюры с изображением украинских городов] могут стать поводом для напоминания братскому народу, что у нас общая многовековая история», — заявил Миронов.

Он также подчёркивает, что предложение о выпуске купюр с изображением Киева и Одессы не является временной мерой или символическим жестом. Он настаивает на постоянном обращении этих купюр.