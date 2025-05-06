«Повод для напоминания»: Миронов объяснил своё желание разместить Киев и Одессу на рублёвых купюрах
Миронов: Купюры с Киевом и Одессой напомнят украинцам об истории братских народов
Сергей Миронов. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына
Сергей Миронов, депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду», объяснил в беседе с «Постньюс» своё желание украсить новые российские банкноты изображениями городов-героев, включая Одессу и Киев. Политик считает, что именно это поможет сблизить граждан РФ и Украины.
«[Купюры с изображением украинских городов] могут стать поводом для напоминания братскому народу, что у нас общая многовековая история», — заявил Миронов.
Он также подчёркивает, что предложение о выпуске купюр с изображением Киева и Одессы не является временной мерой или символическим жестом. Он настаивает на постоянном обращении этих купюр.
Напомним, Сергей Миронов предложил Эльвире Набиуллиной, главе Центробанка, разместить на новых банкнотах изображения Одессы и Киева. По его мнению, это подчеркнёт единство страны, сохранит историческую память, а также увековечит подвиг этих городов.