«Вписаны в историческое пространство»: В ГД захотели разместить на купюрах изображения Киева и Одессы

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил разместить на обновлённых российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны, включая украинские Киев и Одессу.

Политик направил обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой рассмотреть эту идею. Миронов убеждён, что увековечивание памяти о подвиге городов-героев – Ленинграда, Севастополя, Волгограда, Новороссийска, Киева, Одессы и других на купюрах номиналом 10, 50 и 500 рублей станет мощным символом единства и исторической памяти.

«Эти города навсегда вписаны в наше историческое и духовное пространство. Именно с их улиц начинался отпор врагу, а их стены стали символом несгибаемой воли многонационального народа России», – заявил Миронов РИА «Новости».

Депутат уверен, что панорамы Мамаева кургана, Невского пятачка, Брестской крепости и других знаковых мест превратят обычную купюру в «ежедневный урок истории и уважения к ветеранам». Кроме того, Миронов предложил дополнить изображения современными элементами защиты: голограммами с Георгиевской лентой и микротекстом с цитатами из фронтовых писем.