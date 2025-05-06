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6 мая, 02:53

«Вписаны в историческое пространство»: В ГД захотели разместить на купюрах изображения Киева и Одессы

Миронов предложил разместить на российских купюрах изображения Одессы и Киева

Одесса. Обложка © freepik / teksomolika

Одесса. Обложка © freepik / teksomolika

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил разместить на обновлённых российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны, включая украинские Киев и Одессу.

Политик направил обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой рассмотреть эту идею. Миронов убеждён, что увековечивание памяти о подвиге городов-героев – Ленинграда, Севастополя, Волгограда, Новороссийска, Киева, Одессы и других на купюрах номиналом 10, 50 и 500 рублей станет мощным символом единства и исторической памяти.

«Эти города навсегда вписаны в наше историческое и духовное пространство. Именно с их улиц начинался отпор врагу, а их стены стали символом несгибаемой воли многонационального народа России», – заявил Миронов РИА «Новости».

Депутат уверен, что панорамы Мамаева кургана, Невского пятачка, Брестской крепости и других знаковых мест превратят обычную купюру в «ежедневный урок истории и уважения к ветеранам». Кроме того, Миронов предложил дополнить изображения современными элементами защиты: голограммами с Георгиевской лентой и микротекстом с цитатами из фронтовых писем.

Банк России уже имеет опыт выпуска памятных монет, посвящённых историческим событиям. Миронов убеждён, что расширение этой практики на массовые банкноты станет «масштабным шагом в укреплении гражданской идентичности, особенно среди молодёжи».

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Ранее военный эксперт объяснил, почему важно освободить Одессу. Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что жители причерноморского города хотят отделиться от Украины.

Юния Ларсон
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