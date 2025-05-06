В польской Легнице восстановили «обезглавленный» памятник Рокоссовскому

В польском городе Легница восстановили голову памятника маршалу СССР и Польши Константину Рокоссовскому, который был похищен и распилен пять лет назад. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на пресс-секретаря городской администрации Гжегожа Кочубая.

Памятник, исчезнувший с городского кладбища в 2020 году и позже обнаруженный без головы и булавы, сейчас хранится на складе Музея меди. Несмотря на то что ранее сообщалось о возможной находке утраченных частей, но подтвердить их подлинность и пригодность не удалось. В результате бюст был восстановлен по заказу музея.

На прежнее место, в экспозицию под открытым небом «Тень звезды», где собраны памятники социалистической эпохи, монумент пока не вернули. По словам Кочубая, памятник находится в полной сохранности и под надёжной охраной на складе музея.