Россияне ломанулись на перевал Дятлова

Россияне стали чаще выбирать в качестве досуга на отдыхе мистические экскурсии, необычные путешествия и аномальные зоны. Огромным спросом пользуется тур на перевал Дятлова, где в начале 1992 года при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«А если история правильно подана, то путешественники возвращаются снова и снова. Лидером по популярности среди таких мест остается перевал Дятлова в Свердловской области, привлекающий туристов своей неразгаданной тайной», — рассказала а CRM-маркетолог маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ксения Оболенская.

Экспедиция на перевал Дятлова длиной от 3 до 5 дней обойдётся туристу примерно в 35 тысяч рублей. В стоимость включены услуги гида и специальное снаряжение. Также популярны среди туристов остров Ольхон на Байкале и плато Путорана в Красноярском крае. Путешествие на Байкал с элементами шаманских обрядов стоит от 25 тысяч рублей. А вот за 10-дневный отдых на плато Путорана с передвижением на вертолёте придётся отдать от 150 тысяч рублей. В основном путешествовать по аномальным местам любят молодые люди возрастом от 18 до 30 лет.