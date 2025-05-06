В подмосковном Раменском объявлена воздушная опасность
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В подмосковном городе Раменское была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал «Радар Раменское».
«Внимание! Зафиксирована воздушная опасность. Просим сохранять бдительность и ожидать дальнейших сообщений. Избегайте открытых пространств и держитесь подальше от окон», — говорится в сообщении.
Жителям рекомендовали укрыться в центральных частях зданий или в подвалах. Тем, кто оказался на улице во время сигнала тревоги, советуют немедленно найти ближайшее укрытие или войти в здание.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ устроили налёт на Москву и Подмосковье с помощью роя беспилотников «Лютый». Всего на подлёте к столице было сбито 19 вражеских БПЛА.