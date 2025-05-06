Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на Украине, посоветовали скрывать свои награды, надевая их под пиджак, дабы избежать нежелательной реакции со стороны местного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



«Теперь живущим на Украине ветеранам Великой Отечественной войны рекомендуют прятать свои награды, те самые за Победу, за сражение, за подвиги, на внутреннюю сторону пиджака, чтобы не смущать чувствительные взгляды местного населения», — сказала она в ходе брифинга.

Дипломат уточнила, что украинский Институт национальной памяти выпустил соответствующую инструкцию, определяющую, как «надлежит» носить советские награды, назвав подобные «рекомендации» сознательным издевательством и унижением людей.

Официальный представитель российского МИД обвинила Киев в искажении исторических фактов и попытках стереть из памяти настоящих героев прошлого. По её словам, украинские власти не только замалчивают их заслуги, но и стремятся к тому, чтобы люди отказались от своей истории, достижений и наград.