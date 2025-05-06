Канал «78» проведет телемарафон ко Дню Победы

В День Победы, 9 мая, петербуржцев ждет насыщенная программа: прямая трансляция Парада Победы с Дворцовой площади, живые включения с шествия «Бессмертного полка», проезд легендарной ретро-техники по Невскому проспекту. Телеканал «78» представит зрителям новые документальные фильмы, а вечером известные артисты и военные оркестры подарят незабываемый концерт «Песни Победы».

Праздничный эфир откроется прямой трансляцией Парада Победы. В 10:00 на Дворцовой площади состоится прохождение военной техники, включающее около ста единиц. В параде примут участие военнослужащие Ленинградского военного округа, представители Росгвардии, МВД и МЧС, а также воспитанники военных учебных заведений: курсанты, кадеты, суворовцы и нахимовцы.

В 15:00 выйдет в эфир специальный выпуск «Известий 78. Бессмертный полк», который продлится полтора часа и будет включать тематические сюжеты и прямые репортажи от корреспондентов на маршруте «Бессмертного полка». В этом году мероприятие пройдёт в очном формате, и шествие будут снимать с шести камер с различных точек.

Кроме того, праздничную программу дополнит премьера авторских документальных проектов, созданных командой телеканала «78» — Никой Стрижак, Романом Кирюхиным, Сергеем Фадеевым и Ильей Михайловым-Соболевским. Каждый автор выбрал свою тему, и в итоге получилось четыре оригинальных фильма с уникальными героями и авторским подходом.

В этом году музыкальный проект «Песни Победы» предстанет в обновлённом формате: известные петербургские исполнители выступят в сопровождении оркестров. В записи примут участие такие коллективы, как Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа, Хор Русской Армии и другие. Кульминацией праздничного эфира станет салют над Санкт-Петербургом.