В столице на площадке ВЭБ.РФ прошло совещание оргкомитета Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Участие в мероприятии приняли статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашев, заместитель генерального директора ВГТРК «Россия» Рифат Сабитов, депутаты Госдумы Михаил Терентьев и Михаил Киселёв, заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Наталья Шаманская, а также дизайнер и модельер Денис Симачёв.

В Москве прошло совещание оргкомитета Международного конкурса дизайна адаптивной одежды. Фото © Предоставлено Life.ru

На совещании обсудили итоги заявочного этапа, основные мероприятия, которые пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума, а также перспективы дальнейшего развития проекта. Цивилёва подчеркнула, что проект «На крыльях» всего за три года вырос из региональной инициативы в Кузбассе в международный конкурс. В этом году заявки подали 286 модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств: Республики Беларусь, Турции, Иордании, Бразилии, Нигерии, Пакистана и Коста-Рики.

Самыми популярными номинациями у участников стали «Повседневный комфорт», «Национальный костюм» и «Мирный образ защитника Отечества». Экспертная комиссия отобрала для рассмотрения 230 заявок из 39 регионов России, из них в финал прошли 80 конкурсантов. Ещё 41 заявка была отобрана дополнительно для того, чтобы пригласить авторов этих моделей на выставку, которая будет организована в рамках основных мероприятий конкурса.

«Наша конечная цель – сделать так, чтобы все люди с инвалидностью, особенно наши защитники, ветераны СВО, могли приобрести качественную, современную, удобную одежду, которая бы учитывала особенности их состояния», — рассказала председатель фонда «Защитники Отечества»

В Москве прошло совещание оргкомитета Международного конкурса дизайна адаптивной одежды. Фото © Предоставлено Life.ru

В скором времени фонд начнёт обеспечивать ветеранов спецоперации адаптивной одеждой с учётом их потребностей, образа жизни, запроса на удобство и комфорт. Для этой цели перечень технических средств реабилитации расширен летним, зимним и демисезонным комплектами адаптивной одежды для занятий спортом и комплексной реабилитации, в каждом из которых до 12 позиций. Это полноценные комплекты на разные случаи жизни – для повседневной носки, для занятий спортом, для участия в различных мероприятиях. Фонд «Защитники Отечества» выступил партнёром специальной номинации конкурса растущих российских брендов «Знай наших», на которую уже поступило 80 заявок – среди них множество высокотехнологичных компаний.

По словам Мирошниченко, данный конкурс способствует развитию социального предпринимательства в России. Чупшева отметила важность развития инклюзии с точки зрения максимальной реализации потенциала людей с инвалидностью. Никишина добавила, что для центра большая честь быть партнёром столь значимого социального проекта. В совещании приняли участие Симачёв, который приглашен поставить гала-показ конкурса на полях ПМЭФ, а также иностранные участники конкурса. От их имени выступила модный иллюстратор и креативный директор «Дома Даачи» из Нигерии госпожа Чиньер Джойс Нвагву.

Основные мероприятия конкурса пройдут 17, 18 и 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. 17 июня, в День международной кооперации малого и среднего предпринимательства, запланирована совместная с Минэкономразвития панельная сессия о путях развития МСП в сфере дизайна адаптивной одежды.

Мероприятия 18 июня включают в себя выставку моделей одежды, отобранных в рамках конкурса, которая откроется в Главном штабе Эрмитажа, гала-показ лучших коллекций, предложенных участниками, и церемонию награждения победителей. 19 июня запланирована панельная сессия «Реабилитационная отрасль должна быть креативной», в которой примут участие конкурсанты, победители конкурса, представители оргкомитета, иностранные гости.

Проведение проекта «На крыльях» поддержал президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами Государственного фонда «Защитники Отечества». Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив и конкурса брендов «Знай наших». Информационными партнёрами выступают ВГТРК «Россия», информационное агентство ТАСС и АНО «Диалог».