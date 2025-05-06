В зону СВО направят дроны «Ланцет» нового поколения
Компания ZALA анонсировала выход новой линейки дронов-камикадзе «Ланцет»
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Компания ZALA, российский производитель беспилотных летательных аппаратов, анонсировала выход новой линейки дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Изделие 51» и «Изделие 52» прошли глубокую модернизацию аппаратной и программной частей. Оснащены новыми каналами связи и новой интеллектуальной системой наведения», — говорится в сообщении.
Ключевым улучшением «Изделия 51» является применение одноразовой пусковой установки, что, как утверждают разработчики, позволило сократить время подготовки к запуску и повысить мобильность расчётов, тем самым повысив их безопасность.
Модернизация барражирующих боеприпасов «Ланцет» значительно расширила их функционал в зоне СВО, позволяя российским военным более эффективно уничтожать технику и укрепления противника. Эти аппараты, с X-образным крылом и электрическим двигателем, могут летать со скоростью более 90 км/ч в течение 40 минут.
Ранее сообщалось, что трофейный дрон «Баба-Яга» успешно испытали в зоне СВО. В полевой лаборатории БПЛА при 18-й армии группировки «Днепр» военные занимаются ремонтом, модернизацией российских беспилотников, а также анализируют и адаптируют захваченную технику противника.