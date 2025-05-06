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6 мая, 15:49

Раненый участник нападения на полицейских в Махачкале признал вину

В Махачкале раненому в перестрелке с полицейскими предъявили обвинение

Расстрелянная машина полиции в Махачкале. Обложка © SHOT

Расстрелянная машина полиции в Махачкале. Обложка © SHOT

Участнику вооружённого нападения на сотрудников полиции в Махачкале предъявлен целый ряд серьезных обвинений, включая посягательство на жизнь представителей власти. Об этом сообщает Следственный комитет по Республике Дагестан.

Местный житель, госпитализированный после перестрелки с полицией, стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируют кражу оружия, угон транспортного средства, незаконный оборот оружия и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

«В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции», — подчеркнули в СК.

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Напомним, что в Махачкале 5 мая произошло вооружённое нападение на сотрудников ДПС. Двое злоумышленников внезапно открыли огонь по полицейским. Преступники завладели их служебным автомобилем и попытались скрыться. В результате часть злоумышленников нейтрализовали и как минимум один из них получил ранения. Как сообщили в МВД Дагестана, в результате инцидента погибли двое сотрудников полиции, ещё двое получили ранения. Кроме того, пострадали трое гражданских лиц.

Наталья Демьянова
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