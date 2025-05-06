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Регион
6 мая, 17:46

Власти Женевы установили жёсткие рамки для «Бессмертного полка» у здания ООН

РИАН: Женева выдвинула 20 условий для «Бессмертного полка» перед зданием ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zakharov aleksey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zakharov aleksey

Швейцарский офис в Женеве, где находится штаб-квартира ООН, установил 20 требований для проведения акции «Бессмертный полк» перед зданием организации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В частности, городские власти ограничили зону проведения акции площадью перед зданием. Участникам разрешено использовать плакаты и транспаранты, при условии соблюдения общественного порядка, швейцарского уголовного кодекса и защиты прохожих от контента, который может их оскорбить. После завершения мероприятия участники обязаны немедленно покинуть место его проведения.

Стоит отметить, что Женева дала добро на проведение акции 5 мая, хотя заявка была подана ещё в феврале. При этом власти оставили за собой возможность отменить разрешение в случае возникновения «непредвиденных внешних обстоятельств».

Ранее в Сеуле приближающееся 80-летие Победы отметили шествием «Бессмертного полка» и праздничным концертом, собравшим более 500 участников. В мероприятии приняли участие представители различных групп населения: соотечественники, члены движения «Волонтёры Победы», корейцы, граждане стран СНГ и студенты.

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Полина Никифорова
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