Трамп анонсировал «позитивное» заявление по очень важной теме
Трамп сообщил, что скоро сделает «позитивное» заявление, касающееся важной темы
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В ближайшие дни президент США Дональд Трамп пообещал сделать «очень позитивное» заявление, касающееся «очень важной темы». Об этом он сообщил на встрече с канадским премьер-министром Марком Карни.
«Это очень, очень позитивно», — утверждает американский лидер.
Он отметил, что важное объявление, возможно, «одно из самых значительных за последние годы», будет сделано либо 8-9 мая, либо в понедельник перед его поездкой на Ближний Восток. При этом Трамп отказался раскрыть тему, отметив лишь, что она не обязательно связана с торговлей.
До этого Трамп заверил, что готов назвать тех, кто виновен во взрывах на трубопроводах «Северный поток». Он отметил, что знает, кто стоит за произошедшим, и может даже раскрыть их имена.