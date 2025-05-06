Трамп анонсировал «позитивное» заявление по очень важной теме

В ближайшие дни президент США Дональд Трамп пообещал сделать «очень позитивное» заявление, касающееся «очень важной темы». Об этом он сообщил на встрече с канадским премьер-министром Марком Карни.

«Это очень, очень позитивно», — утверждает американский лидер.

Он отметил, что важное объявление, возможно, «одно из самых значительных за последние годы», будет сделано либо 8-9 мая, либо в понедельник перед его поездкой на Ближний Восток. При этом Трамп отказался раскрыть тему, отметив лишь, что она не обязательно связана с торговлей.