Трамп даже не знал: Вскрылось, кто в США на самом деле сопротивлялся поставкам оружия ВСУ

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился временно приостановить поставки вооружений Украине вскоре после начала второго срока президента Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters. Приказ был передан Транспортному командованию США (TRANSCOM), в результате чего были отменены 11 грузовых рейсов, перевозивших артиллерийские снаряды и другие виды вооружения с базы ВВС Дувр (Делавэр) и базы США в ОАЭ.

Как уточняет агентство, запросы от Украины и Польши, координирующих логистику поставок, начали поступать в Вашингтон уже через несколько часов после принятия решения. Однако в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте на тот момент не смогли дать внятных объяснений. Перевозки возобновили через неделю. Reuters подчёркивает, что инициатива Пентагона стала неожиданной даже для администрации президента.

Согласно внутренним документам TRANSCOM, указание было передано устно из офиса Хегсета. Три источника агентства утверждают, что приостановка поставок произошла вскоре после встречи в Овальном кабинете 30 января, где обсуждалась ситуация на Украине. При этом официального распоряжения от Дональда Трампа не поступало, и ни он, ни другие участники встречи, по информации Reuters, не были осведомлены о действиях Хегсета. Сообщения о прекращении поставок начали поступать в Киев и европейские столицы 2 февраля, а уже к 5 февраля рейсы были возобновлены.

На запрос Reuters в Белом доме пояснили, что Хегсет действовал в рамках общей линии президента, временно приостановив помощь Украине, однако не уточнили, почему о решении не были проинформированы ключевые лица в администрации и почему оно было так быстро отменено.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что процесс переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной остаётся сложным и динамичным, но добавила, что «мир ближе, чем в начале президентского срока Трампа».

По данным TRANSCOM, отмена рейсов обошлась в $2,2 млн, однако фактические затраты составили $1,6 млн. При этом ни один из отменённых рейсов не повлёк дополнительных расходов.