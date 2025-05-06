«Помолитесь за него»: За жизнь звезды группы «Ленинград» Иванова борются врачи
Экс-клавишник «Ленинграда» Иванов находится в реанимации в тяжелейшем состоянии
Дмитрий Иванов. Обложка © VK / Дмитрий Иванов
Экс-клавишник группы «Ленинград» Дмитрий Иванов находится в реанимации в тяжелейшем состоянии. Об этом в социальных сетях сообщила его сестра Анна.
«Дима находится в тяжелейшем состоянии в реанимации Боткинской больницы с 29 апреля. Просим Вас, кто знает Диму, его контакты и ближайшие рабочие планы выступлений на май-июнь, сообщите это организаторам! <...> Официально заявляем, что никаких сборов денег мы не ведём, во избежании мошенников, это просто информационный пост. Прошу помолитесь за него!» — написала девушка.
По данным «СтарХит», у Иванова произошёл обширный инсульт, и он впал в кому. Сейчас врачи наблюдают за состоянием музыканта, но не дают никаких прогнозов. Много лет Дмитрий сотрудничал с Сергеем Шнуровым, а последнее время выступал с певицей МакSим.
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