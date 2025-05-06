В Минфине РФ пообещали год без неординарных решений по наполнению бюджета
Минфин РФ не планирует вводить спецмеры для повышения доходов бюджета
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Правительство России не намерено использовать специальные меры, включая налоговые, для увеличения поступлений в бюджет в 2025 году. Об этом на брифинге сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«Ни к каким спецмерам не планируем в этом году прибегать для увеличения доходов федерального бюджета. Помните, у нас был в прошлом году спецналог. В этом году надеюсь, что мы справимся без принятия неординарных мер в ходе исполнения бюджета», — сказал Силуанов.
Он также подчеркнул, что любые налоговые изменения необходимо предварительно обсуждать с представителями бизнеса. По словам министра, основные налоговые условия в РФ останутся неизменными до 2030 года.
Ранее Силуанов сообщил, что доходы российского бюджета от продажи нефти и газа оказались на 2,6 триллиона рублей меньше, чем планировалось. Изначально в бюджете было заложено 10,9 триллиона рублей нефтегазовых доходов.