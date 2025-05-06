В Минфине РФ пообещали год без неординарных решений по наполнению бюджета

Правительство России не намерено использовать специальные меры, включая налоговые, для увеличения поступлений в бюджет в 2025 году. Об этом на брифинге сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Ни к каким спецмерам не планируем в этом году прибегать для увеличения доходов федерального бюджета. Помните, у нас был в прошлом году спецналог. В этом году надеюсь, что мы справимся без принятия неординарных мер в ходе исполнения бюджета», — сказал Силуанов.