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6 мая, 19:20

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sergey lavrishchev

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sergey lavrishchev

Крымский мост временно закрыли для автотранспорта. Об этом проинформировал Telegram-канал, отслеживающий обстановку на подъездах к мосту.

Согласно опубликованному сообщению, проезд по сооружению в настоящее время невозможен. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и вблизи пунктов досмотра, призвали сохранять выдержку и выполнять указания представителей транспортной службы.

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Тимур Хингеев
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