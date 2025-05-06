Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено
Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sergey lavrishchev
Крымский мост временно закрыли для автотранспорта. Об этом проинформировал Telegram-канал, отслеживающий обстановку на подъездах к мосту.
Согласно опубликованному сообщению, проезд по сооружению в настоящее время невозможен. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и вблизи пунктов досмотра, призвали сохранять выдержку и выполнять указания представителей транспортной службы.
Ранее в Минобороны отчитались о ликвидации 57 украинских беспилотников над шестью регионами России. Наибольшее число сбитых БПЛА было зафиксировано в Брянской и Курской областях.