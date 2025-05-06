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6 мая, 20:36

Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Транспортное сообщение на Крымском мосту полностью возобновлено. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», говорится в сообщении.

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Напомним, в 21:38 по московскому времени движение было временно остановлено. Водителей и пассажиров, находившихся на мосту и в зоне пунктов досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортных служб.

Артём Гапоненко
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