Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено

Транспортное сообщение на Крымском мосту полностью возобновлено. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.

Напомним, в 21:38 по московскому времени движение было временно остановлено. Водителей и пассажиров, находившихся на мосту и в зоне пунктов досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортных служб.