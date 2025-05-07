Как не превратить совместную поездку на дачу в сущий ад? Советы семейного психолога

Дача — это не только свежий воздух, майские праздники и выращенные с любовью овощи, но и суровая проверка отношений на прочность. Семейный психолог Софья Сулим дала читателям Life.ru советы, как не превратить совместную загородную поездку в ад. По словам эксперта, первое, что нужно сделать, — договориться о том, кто и как хочет отдохнуть.

«Желания могут быть разные, но ещё есть что-то общее, когда вместе хочется что-то сделать. Важно прояснить, чего хочет один, чего хочет другой, и что мы вместе хотим. И уже это даёт понимание, что мы на это выделяем время», — подчёркивает психолог.

Приехав на дачу, не стоит сразу же бросаться в работу или требовать от других немедленного выполнения дел. Дайте себе и своим близким время на адаптацию, снятие напряжения и расслабление. Также Сулим советует выделить каждому личное время, чтобы побыть наедине с собой, тишиной и природой. При этом все конфликты необходимо решать до приезда на дачу, иначе они рано или поздно всплывут в самый неподходящий момент. А если ссора всё-таки нарушила загородную идиллию, всё решается уважительным диалогом. В первую очередь нужно задать самому себе вопрос: «На что я злюсь?»

«И если человек понимает, что с ним, он может как-то говорить об этом с другим человеком. Если я устала, то я приезжаю и говорю: мне надо сейчас отдохнуть, я не буду готовить, например, ешьте как-то сами. Я не хочу. Это внимание к своему состоянию и его желательно не проецировать на других», — рекомендует эксперт.