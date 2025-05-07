МЧС: В Нерюнгри локализовали пожар на площади 300 квадратных метров
Пожар в Якутии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
В российском городе Нерюнгри пожарные локализовали возгорание на складе углеобогатительной фабрики на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
В результате ЧП пострадали четыре человека, которые в момент взрыва находились на складе. Их доставят в ожоговый центр города Якутска рейсом санитарной авиации, добавили в ведомстве.
Напомним, что мощный взрыв метана произошёл на углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри 7 мая. В настоящее время внутри предприятия происходит горение каменного угля. На место трагедии также прибыл городской прокурор, который оценит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда.