МЧС: В Нерюнгри локализовали пожар на площади 300 квадратных метров

В российском городе Нерюнгри пожарные локализовали возгорание на складе углеобогатительной фабрики на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В результате ЧП пострадали четыре человека, которые в момент взрыва находились на складе. Их доставят в ожоговый центр города Якутска рейсом санитарной авиации, добавили в ведомстве.